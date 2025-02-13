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Четверта стадія раку: відомий британський тренер повідомив, що почав курс хіміотерапії

Руслан Травкін — 13 лютого 2025, 20:37
Четверта стадія раку: відомий британський тренер повідомив, що почав курс хіміотерапії
Джо Галлахер
x.com/Turki_alalshikh

Тренер з боксу Джо Галлахер зізнався, що у нього діагностували рак кишечника та печінки четвертої стадії.

Про це пише BBC.

56-річний Галлахер підготував безліч чемпіонів світу, включаючи Наташу Джонас і Ентоні Кролла. Він також тренував Каллума Сміта, Ліама Сміта, Пола Батлера та Лоуренса Околі.

Англієць, якому поставили діагноз у листопаді, почав хіміотерапію.

"За останні кілька місяців довелося багато чого прийняти. Я просто хотів продовжувати якомога нормально, поки я намагався це зробити.

Хочу сказати, яким би напруженим не було життя, ваше здоров’я завжди має бути на першому місці.

Ми можемо не помічати й відкладати справи, тому що ми завжди "зайняті", але врешті-решт немає нічого важливішого за ваше здоров’я.

У мене не було серйозних симптомів, але, будь ласка, не відкладайте це – будь ласка, підіть і пройдіть обстеження, оскільки це може врятувати вам життя", – сказав Галлахер.

Галлахер став тренером року за версією Ring Magazine у ​​2015 році. Він був першим тренером британського походження, який отримав цю нагороду.

Нагадаємо, чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.

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