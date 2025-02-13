Четверта стадія раку: відомий британський тренер повідомив, що почав курс хіміотерапії
Тренер з боксу Джо Галлахер зізнався, що у нього діагностували рак кишечника та печінки четвертої стадії.
Про це пише BBC.
56-річний Галлахер підготував безліч чемпіонів світу, включаючи Наташу Джонас і Ентоні Кролла. Він також тренував Каллума Сміта, Ліама Сміта, Пола Батлера та Лоуренса Околі.
Англієць, якому поставили діагноз у листопаді, почав хіміотерапію.
"За останні кілька місяців довелося багато чого прийняти. Я просто хотів продовжувати якомога нормально, поки я намагався це зробити.
Хочу сказати, яким би напруженим не було життя, ваше здоров’я завжди має бути на першому місці.
Ми можемо не помічати й відкладати справи, тому що ми завжди "зайняті", але врешті-решт немає нічого важливішого за ваше здоров’я.
У мене не було серйозних симптомів, але, будь ласка, не відкладайте це – будь ласка, підіть і пройдіть обстеження, оскільки це може врятувати вам життя", – сказав Галлахер.
Галлахер став тренером року за версією Ring Magazine у 2015 році. Він був першим тренером британського походження, який отримав цю нагороду.
Нагадаємо, чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.