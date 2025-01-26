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Ексчемпіон світу: Усик не є найвидатнішим боксером усіх часів

Микола Дендак — 26 січня 2025, 11:10
Ексчемпіон світу: Усик не є найвидатнішим боксером усіх часів
Олекссандр Усик
Getty Images

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Дюк Маккензі вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) – видатний боксер сучасності, але не всіх часів.

Про це він розповів TalkSPORT.

"На жаль для Усика, він не є найвидатішним боксером усіх часів. Він видатний боксер сучасності. Ми живемо в епоху чотирьох поясів. Він виграв їх усі в крузервейті та важкій вазі, і це робить його сучасним великим боксером.
Але Усику не вистачає партнерів по танцю, таких як Мухаммед Алі, Джордж Форман, Джо Фрейзер та Ерні Шейверс. Навіть в епоху Майка Тайсона у нього були Ріддік Боу, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд. У вас тоді були виняткові чемпіони. Будь-кого з тих хлопців, яких я щойно назвав, Усик не переміг би. І це моя чесна думка", – сказав Дюк.

Також Маккензі припустив, як би завершився бій між Усиком та Ленноксом Люїсом.

"Усик би до нього і близько не підійшов. Леннокс Льюїс побив би його до наступного вівторка. Ці хлопці – справжні важковаговики, великі важковаговики. На мою думку, неправильно говорити, що він їх поб'є. Але Олександр заслуговує на своє місце видатного боксера сучасності, без сумніву".

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.

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