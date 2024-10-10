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Гірн розповів, що буде робити Джошуа, якщо програє реванш Дюбуа

Руслан Травкін — 10 жовтня, 20:36
Гірн розповів, що буде робити Джошуа, якщо програє реванш Дюбуа
Getty images

Промоутер Едді Гірн розповів, що Ентоні Джошуа буде у складній ситуації, якщо не зможе перемогти Даніеля Дюбуа у реванші.

Його слова цитує Sky Sports.

"Ми не очікуємо, що у Ентоні залишилося багато боїв у кар'єрі. Від одного до п'яти, напевно. Але якщо він поб'є Дюбуа в реванші, то ще 2-3 бої будуть точно. А от якщо Джошуа знову програє Дюбуа, то опиниться у дуже складній позиції.

Люди говорять про бій з Ф'юрі, але якщо вийде так, що вони обидва продовжать програвати? Чи буде висока цінність у такому поєдинку? Не знаю, залежить від найближчих результатів Джошуа та Ф'юрі", – сказав Хірн.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Раніше китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей заявив, що цей потенційний реванш завершить кар'єру Ентоні Джошуа.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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