Гірн назвав двох наступних суперників Стівенсона

Промоутер Едді Гірн розповів про заплановані поєдинки Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) проти Джо Кордіна (17-0, 9 КО) та Вільяма Зепеди (31-0, 27 КО).

Його слова передає Boxingscene.

"Є дуже простий план на два поєдинки — це Джо Кордіна та Вільям Зепеда. Його високоповажність Туркі Аль аш-Шейх вже склав план угоди про два бої, але Зепеда також підготувався на осінь. Це було для нас несподіванкою, тому що ми хотіли відразу вступити в цей бій.

Джо Кордіна — це справжній боєць. Це найкращий боєць, який переходить у легку вагу, і йому там буде комфортно. Він чудовий тактик, дуже вправний. Насправді це буде чудовим боєм. Це прохання Туркі Аль аш-Шейха провести ці два бої", — сказав Гірн.