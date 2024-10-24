Гірн: Джошуа відчайдушно хоче реваншу проти Дюбуа

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), заявив, що свій наступний бій його клієнт проведе проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) або Тайсона Ф'юрі (34-1-1 КО).

Його слова наводить BBC Sport.

"Дивно говорити про це після поразки нокаутом, але Ей Джей справді перебуває в дуже хорошому положенні. Ми збираємося провести наступний бій з Дюбуа або Ф’юрі. Ось і все. Жодних інших інтересів чи розминки. Ентоні відчайдушно хоче реваншу, але єдине питання – це час. Щоб матч-реванш відбувся у лютому, тренувальний табір має початися за кілька тижнів. Завжди є нездужання, і у нього їх було кілька, так що фізично все залежить від того, чи готовий Ей Джей до цього", – сказав Гірн.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.