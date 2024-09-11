Дзінзірук: Хижняк може боротися за звання чемпіона світу серед професіоналів

Колишній чемпіон світу Сергій Дзінзірук вважає, що в олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк зможе завоювати титул у професійному боксі.

Цитує Дзінзірука XSPORT.

"Коли олімпійський чемпіон переходить у професійний бокс — це багато про що говорить. Він іде туди вже з величезним багажем досвіду та знань.

З ним завжди важко боксувати. Думаю, що Олександр у майбутньому цілком може боротися за звання чемпіона світу серед професіоналів", — сказав Дзінзірук.