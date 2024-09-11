Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Дзінзірук: Хижняк може боротися за звання чемпіона світу серед професіоналів

Олександр Булава — 11 вересня, 19:29
Дзінзірук: Хижняк може боротися за звання чемпіона світу серед професіоналів
Олександр Хижняк

Колишній чемпіон світу Сергій Дзінзірук вважає, що в олімпійський чемпіон Парижа-2024 Олександр Хижняк зможе завоювати титул у професійному боксі.

Цитує Дзінзірука XSPORT.

"Коли олімпійський чемпіон переходить у професійний бокс — це багато про що говорить. Він іде туди вже з величезним багажем досвіду та знань.

З ним завжди важко боксувати. Думаю, що Олександр у майбутньому цілком може боротися за звання чемпіона світу серед професіоналів", — сказав Дзінзірук.

Нагадаємо, Хижняк за перемогу на Олімпіаді отримає премію від держави в розмірі 125 тисяч доларів. Також додаткові преміальні в розмірі 100 тисяч доларів йому виплатить Олександр Усик

Бокс Дзінзірук Олександр Хижняк

Дзінзірук

Берінчик — 14-й український чемпіон світу з професійного боксу
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
"У ринзі хвилювався більше": ексчемпіон світу два роки розстрілює шахеди з кулемета
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках
Дзінзірук: Де Ла Хойя відмовився від бою зі мною

Останні новини