Де та коли дивитися бій Джозеф Паркер – Мартін Баколе

22 лютого відбудеться "вечір боксу сторіччя" в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. У співголовній події новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер проведе бій проти конголезця Мартіна Баколе.

На кону поєдинку стоятиме титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, яким наразі володіє Паркер. Повноцінним чемпіоном WBO є українець Олександр Усик.

Офіційної трансляції поєдинку в Україні не буде. Єдиним легальним способом перегляду бою є сервіс DAZN. Вартість трансляції складає 25 доларів (1029 гривень).

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Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу в Ер-Ріяді.