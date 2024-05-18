Джошуа назвав переможця бою Усик — Ф'юрі

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа вважає, що Олександр Усик зможе перемогти британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Цитує боксера Manchester Evening News.

"Я двічі бився з Усиком та можу сказати, що він феноменальний боксер, він виконує чудову роботу на рингу. З Тайсоном я не бився, тому не знаю, що він робитиме під час бою. Я повинен сказати, що Усик переможе", – сказав Джошуа.

Зазначимо, що Ентоні наразі перебуває в Саудівській Аравії. Він може стати запасним боксером у випадку, коли володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) або чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не зможуть вийти на ринг.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року. За результатами зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця.