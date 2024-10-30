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Джошуа очікує результату реваншу Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 30 жовтня, 18:32
Джошуа очікує результату реваншу Усика з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа не планує проводити реванш з Даніелем Дюбуа, а натомість очікує результату другого бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє Boxingnews 24.

Промоутер Джошуа Едді Гірн раніше заявляв, що реванш з Дюбуа у лютому не відбудеться, і бій можуть перенести на травень. Уболівальники не повірили промоутеру і вважають, що справа у поєдинку Ф'юрі – Усик.

Експерти вважають, що Джошуа не буде битися з Дюбуа, оскільки є імовірність другої поразки. Натомість його команда буде очікувати бою Усика і Ф'юрі, щоб зустрітися з переможцем.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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