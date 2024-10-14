Ексчемпіон світу вважає, що Бетербієв та Бівол мають провести реванш

Колишній чемпіон Рой Джонс-молодший вважає, що колишній чемпіон WBA у напівважкій вазі Дмітрій Бівол (23-1, 12 КО) та володар титулів WBC, IBF, WBO Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) мають провести реванш.

Його слова передає SecondsOut.

"Це був дуже фантастичний бій. Бій, який, на мою думку, міг завершитися по-різному. Хай там як, ніхто не виграв і не програв з різницею в чотири очки, це смішно, тому я кажу, що нам потрібен негайний матч-реванш. Обидва хлопці зробили багато, щоб змінитися. Бетербієв показав мені більше, ніж він коли-небудь показував раніше про те, як бути боксером. Він дійсно може боксувати, і я був здивований.

Бівол був дуже хорошим захисником, що ми знали, він був дуже хорошим контрпанчером, що ми знали. Я думав, що він вискочив уперед на початку бою. Бетербієв закінчив бій сильніше. З мого погляду, бій повинен закінчитися внічию, і тому треба провести матч-реванш", – сказав Рой Джонс-молодший.