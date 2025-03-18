Я дуже чекав на бій: Джойс – про зняття Вайта

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойса (16-3, 15 КО) відреагував на зняття Ділліана Вайта (31-3, 21 КО) з поєдинку проти нього. Він зізнався, що дуже шкодує, що не вдасться вийти на ринг проти свого земляка, адже поєдинок вдалося добре розкрутити.

Про це Джо сказав у коментарі для BoxNation.

" Безумовно, наш поєдинок із Ділліаном Уайтом мав гарну розкрутку. Ми влаштували пресконференцію. Я з нетерпінням чекав бою з ним, готувався до його стилю в спарингах та на тренуваннях. Я думав, що це буде чудовий поєдинок, але, на жаль, він знявся через травму пальця", – заявив Джойс.

Досвідчений боксер також пояснив, чому вирішив провести бій проти хорвата Філіпа Хрговича (17-1, 14 КО).

"Безумовно, ми отримали відмінну заміну в особі Хрговича. Я досить швидко поспілкувався зі своєю командою. Вони поінформували мене, що є три інші варіанти, і один із них – це Філіп Хргович. Тож це був наступний крок", – додав Джо.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Джо зазнав поразки від земляка Дерека Чісори одноголосним рішенням суддів. Загалом Джойс програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.