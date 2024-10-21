Пол назвав найкращого важковаговика в ММА

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) назвав колишнього чемпіона UFC у важкій вазі камерунця Френсіса Нганну (18-3) найкращим важковаговиком в ММА.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я люблю Джона Джонса та Стіпе Міочича. Але не забувайте, що в останньому бою Стіпе був нокаутований Френсісом Нганну. Так що незалежно від того, хто виграє цей бій, найкращим супертяжем буде Френсіс", – написав Пол.

Нагадаємо, 20 жовтня Нганну здолав бразильця Ренана Феррейру (13-4) у бою за титул чемпіона PFL. Бій тривав усього 3 хвилини 32 секунди. Френсіс перевів бій у партер, що стало вирішальним. Бразилець намагався накинути "трикутник" на шию Френсіса, проте той вибрався із захвату.

Зауважимо, що Нганну востаннє бився за правилами ММА ще в січні 2022 року, здолавши Сиріла Гана в рамках UFC 270.

Потім Нганну вирішив спробувати себе у боксі. 37-річний боєць спочатку непогано виявив себе проти Тайсона Ф'юрі – британець виграв лише роздільним рішенням суддів. Однак у наступному поєдинку стався провал проти Ентоні Джошуа – Нганну поступився нокаутом у другому раунді.