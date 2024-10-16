Пол розповів, чому проводитиме бій з Тайсоном

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) заявив, що не міг відмовитися від поєдинку з ексчемпіоном світу Майком Тайсоном (50-6, 44 KO).

Його слова передає talkSPORT.

"Якщо серйозно, бій проти Майка – це честь, я не міг відмовитися від можливості вийти на ринг з одним із двох найвідоміших людей, які коли-небудь виходили у боксерський ринг. Це не тільки буде найбільший поєдинок у моєму житті, я думаю, що це може змінити історію боксу та стати однією з найбільших подій 21 століття", – сказав Пол.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.