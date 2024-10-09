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Пол поглузував над Тайсоном: Зробиш тату "Я люблю Джейка Пола", згоден?

Андрій Яросименко — 9 жовтня, 18:13
Пол поглузував над Тайсоном: Зробиш тату Я люблю Джейка Пола, згоден?
Майк Тайсон та Джейк Пол
Getty Images

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) поглузував над ексчемпіоном світу Майком Тайсоном (50-6, 44 KO) запропонувавши йому набити дивне тату в разі поразки у їхньому поєдинку.

Його слова передає Betr.

"Майкі-Майкі, якщо протримаєшся зі мною довше чотирьох раундів, я додам тобі п'ять мільйонів доларів. Якщо ні – зробиш тату "Я люблю Джейка Пола". Згоден чи ні?", – сказав Пол.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

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