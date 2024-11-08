Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Енніс – Чухаджян 2: усе про бій за титул IBF у напівсередній вазі

Станіслав Лисак — 8 листопада 2024, 21:00
Енніс – Чухаджян 2: усе про бій за титул IBF у напівсередній вазі
Instagram

Український боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) зустрінеться з американцем Джароном Еннісом (32-0, 29 КО) у бою за титул чемпіона IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

12-раундовий поєдинок відбудеться в ніч з суботи 9 листопада на неділю 10-го 2024 року, у Wells Fargo Center, Філадельфія, США.

Статистика бою

Джарон Енніс виходить на ринг з непереможним рекордом: 32 перемоги, нуль поразок і 0 нічиїх, 29 з яких здобуті нокаутом.

Карен Чухаджян вийде на ринг з рекордом 24 перемоги, 2 поразки і 0 нічиїх, з яких 13 перемог нокаутом.

Статистика свідчить про те, що Енніс значно переважає Чухуджяна в силі, маючи 91% нокаутів проти 54% в українця.

Джарон Енніс молодший на 1 рік, йому 27 років, а також має перевагу у зрості на 2 сантиметри над Чухаджяном. Американець переважає українця і в розмаху руки – на 12 сантиметрів. І Джарон Енніс, і Карен Чухаджян б'ються в ортодоксальній стійці.

Енніс має трохи менше досвіду в ринзі, хоча провів на 6 боїв більше і дебютував у 2016 році, на 1 рік пізніше, ніж Чухаджян, який провів свій перший професійний бій у 2015 році. Чемпіон провів на 57 раундів менше у своїх поєдинках, загалом 106 проти 163 у Чухаджяна.

Джарон Енніс виходить на ринг у статусі лідера рейтингу The Ring у напівсередній вазі. Карен Чухаджян наразі займає 4 місце за версією WBO та 1 місце за версією IBF у ваговій категорії до 66,7 кг.

Форма боксерів

Енніс залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши 4 з 5 своїх останніх суперників. Єдиним кого не зумів достроково перемогти американець є саме Карен Чухаджян. 7 січня 2023 року Джарон Енніс виявився сильнішим одноголосним рішенням суддів у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF.

Український боксер в останніх п'яти боях здобув 4 перемоги, з них 2 технічним нокаутом, а також одного разу суперник відмовився продовжувати поєдинок. Єдиної поразки Чухаджян зазнав якраз від Енніса.

Активність бійців

Останні 5 боїв Енніса відбулися за 3 роки і 10 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 7 місяців і 9 днів. У цих боях він провів загалом 30 раундів, тобто в середньому вони тривали 6 раундів.

Останні 2 бої Чухаджяна відбулися протягом 1 року, 10 місяців і 2 днів, тобто він бився в середньому кожні 11 місяців і 2 дні. У цих боях він провів загалом 24 раунди, тобто вони тривали в середньому 12 раундів.

Де та коли дивитися поєдинок?

Очікується, що бійці вийдуть на ринг близько 06:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі DAZN. Місячна підписка для перегляду в Україні коштує 370 гривень.

Прогноз Букмекерів

Експерти вважають однозначним фаворитом поєдинку Джарона Енніса. Коефіцієнт на перемогу американського чемпіона складає 1,05. На можливий апсет від Карена Чухаджяна дають коефіцієнт 14.

IBF Карен Чухаджян Джарон Енніс

Карен Чухаджян

Нокаут у другій половині бою: американський тренер спрогнозував результат поєдинку Чухаджяна з Еннісом
Я шокую світ: Чухаджян – про бій з Еннісом
Енніс: Я нокаутую Чухаджяна
Атлас дав пораду Чухаджяну на реванш з Еннісом
Я впевнений, що поб'ю українця: Енніс поділився очікуваннями від бою проти Чухаджяна

Останні новини