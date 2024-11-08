Енніс – Чухаджян 2: усе про бій за титул IBF у напівсередній вазі

Український боксер Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) зустрінеться з американцем Джароном Еннісом (32-0, 29 КО) у бою за титул чемпіона IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

12-раундовий поєдинок відбудеться в ніч з суботи 9 листопада на неділю 10-го 2024 року, у Wells Fargo Center, Філадельфія, США.

Статистика бою

Джарон Енніс виходить на ринг з непереможним рекордом: 32 перемоги, нуль поразок і 0 нічиїх, 29 з яких здобуті нокаутом.

Карен Чухаджян вийде на ринг з рекордом 24 перемоги, 2 поразки і 0 нічиїх, з яких 13 перемог нокаутом.

Статистика свідчить про те, що Енніс значно переважає Чухуджяна в силі, маючи 91% нокаутів проти 54% в українця.

Джарон Енніс молодший на 1 рік, йому 27 років, а також має перевагу у зрості на 2 сантиметри над Чухаджяном. Американець переважає українця і в розмаху руки – на 12 сантиметрів. І Джарон Енніс, і Карен Чухаджян б'ються в ортодоксальній стійці.

Енніс має трохи менше досвіду в ринзі, хоча провів на 6 боїв більше і дебютував у 2016 році, на 1 рік пізніше, ніж Чухаджян, який провів свій перший професійний бій у 2015 році. Чемпіон провів на 57 раундів менше у своїх поєдинках, загалом 106 проти 163 у Чухаджяна.

Джарон Енніс виходить на ринг у статусі лідера рейтингу The Ring у напівсередній вазі. Карен Чухаджян наразі займає 4 місце за версією WBO та 1 місце за версією IBF у ваговій категорії до 66,7 кг.

Форма боксерів

Енніс залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши 4 з 5 своїх останніх суперників. Єдиним кого не зумів достроково перемогти американець є саме Карен Чухаджян. 7 січня 2023 року Джарон Енніс виявився сильнішим одноголосним рішенням суддів у бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF.

Український боксер в останніх п'яти боях здобув 4 перемоги, з них 2 технічним нокаутом, а також одного разу суперник відмовився продовжувати поєдинок. Єдиної поразки Чухаджян зазнав якраз від Енніса.

Активність бійців

Останні 5 боїв Енніса відбулися за 3 роки і 10 днів, що означає, що він бився приблизно кожні 7 місяців і 9 днів. У цих боях він провів загалом 30 раундів, тобто в середньому вони тривали 6 раундів.

Останні 2 бої Чухаджяна відбулися протягом 1 року, 10 місяців і 2 днів, тобто він бився в середньому кожні 11 місяців і 2 дні. У цих боях він провів загалом 24 раунди, тобто вони тривали в середньому 12 раундів.

Де та коли дивитися поєдинок?

Очікується, що бійці вийдуть на ринг близько 06:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі DAZN. Місячна підписка для перегляду в Україні коштує 370 гривень.

Прогноз Букмекерів

Експерти вважають однозначним фаворитом поєдинку Джарона Енніса. Коефіцієнт на перемогу американського чемпіона складає 1,05. На можливий апсет від Карена Чухаджяна дають коефіцієнт 14.