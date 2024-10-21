Дюбуа розповів, як йому вдалось нокаутувати Джошуа

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) зізнався, що був готовий до того, що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) піде в ризиковану атаку. Команда Дюбуа старанно відпрацьовувала ці моменти у тренувальному таборі, через що він зміг легко підловити суперника зустрічним ударом.

Про це Дюбуа розповів YouTube-каналу BoxNation.

"Так, це хороший момент. Ми почали обмінюватися, і я просто включаюся, коли він намагається пробити аперкот. Знаєте, він дійсно ризикнув у той момент. Можу сказати, що ми працювали над цим. Ми відпрацьовували все це знову і знову в тренувальному таборі. Я просто зробив усе правильно. Це приголомшливий момент".

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.