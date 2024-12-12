Дюбуа: Я готовий до поєдинків проти Усика та Ф'юрі
Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) готовий битися з найкращими боксерами дивізіону – Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Про це повідомляє Sky Sports.
"Їм потрібно повернути мене на ринг із цими хлопцями. Дозвольте мені дістатися до них, тепер я готовий.
Раніше я припустився кількох помилок, але зараз відчуваю себе готовим стати найкращим бійцем дивізіону.
Під час спарингу з Ф'юрі я був ще зеленим, все ще входив у гру, тепер я чемпіон світу, і для мене настав правильний час, щоб битися з усіма цими найкращими хлопцями.
Майк Тайсон зробив це, він бився з усіма найкращими свого часу, своєї епохи. Мухаммед Алі, усі великі бійці робили це заради слави та всього, що з цим пов’язано. Переможець отримує все", – заявив Дюбуа.
Наступний бій британця відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Його суперником буде Джозеф Паркер.
Нагадаємо, 21 вересня Дюбуа переміг Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.
Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді.