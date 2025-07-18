Довгоочікувані обійми: Усик зустрівся з дружиною після виснажливого тренувального табору

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика поділилася добіркою фото із чоловіком після тривалого розриву через тренувальний табір.

Український спорстмен протягом кількох місяців працював над собою в США, доки Катерина з дітьми проживали в Іспанії. Після кількох місяців розлучення пара нарешті возз'єдналася.

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Кохана Усика поділилася у соцмережах милими фото з обіймами від боксера, розчуливши фанатів у коментарях.

До Лондона Катерина прибула без дітей, проте взяла із собою легендарного іграшкового віслюка, який вже був присутнім на бою з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Напередодні пройшла пресконференція, на яку український чемпіон прийшов в автентичному образі, який відсилає до часів козацтва.

Раніше менеджер Усика назвав слабке місце Дюбуа.