Довгоочікувані обійми: Усик зустрівся з дружиною після виснажливого тренувального табору
Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика поділилася добіркою фото із чоловіком після тривалого розриву через тренувальний табір.
Український спорстмен протягом кількох місяців працював над собою в США, доки Катерина з дітьми проживали в Іспанії. Після кількох місяців розлучення пара нарешті возз'єдналася.
Кохана Усика поділилася у соцмережах милими фото з обіймами від боксера, розчуливши фанатів у коментарях.
До Лондона Катерина прибула без дітей, проте взяла із собою легендарного іграшкового віслюка, який вже був присутнім на бою з Тайсоном Ф'юрі.
Нагадаємо, бій-реванш Усик – Дюбуа відбудеться в ніч з 19 на 20 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Напередодні пройшла пресконференція, на яку український чемпіон прийшов в автентичному образі, який відсилає до часів козацтва.
Раніше менеджер Усика назвав слабке місце Дюбуа.