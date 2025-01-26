Довгун здобув 16-ту перемогу в кар'єрі

Український боксер другої найлегшої ваги Олег Довгун (16-0, 5 КО) переміг представника Венесуели Герайда Бенітеса (5–13–1, 5 КО).

Бій відбувся у Медельїні, Колумбія.

Боксери пройшли усю дистанцію у вісім раундів та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів (77:75,78:74,78:74). Для нього це 16-та перемога у професійній кар'єрі.

Нагадаємо, Довгун виходив на ринг понад рік тому, в березні 2023-го. Тоді він зміг захистити титул WBA NABA у бою проти Хуана Сентено (8-7-3, 1 КО).

Напередодні Арам Фаніян захистив пояс WBO Global в бою з аргентинцем Ніколасом Харою, а 41-річний український боксер Віктор Постол провів перший поєдинок за півтора року, в якому здолав аргентинця Андреаса Техаду.