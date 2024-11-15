Довгун проведе наступний бій 25 січня

Український боксер другої найлегшої ваги Олег Довгун (15-0, 5 КО) проведе наступний бій 25 січня.

Про це сам проспект повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я найкращий боєць у Піттсбурзі - тут немає жодних питань. За останні 10 років ніхто не був кращим за мене. У нас тут багато талантів, і врешті-решт, ми побачимо, як хтось підніметься, але поки що я топ.



Ніхто інший звідси ніколи не займав друге місце у світі, як я. 25 січня я повернуся на ринг для свого наступного бою. Це буде жорстоко, і я готовий ще раз довести чому я на вершині", – написав Довгун.