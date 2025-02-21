Трамп пообіцяв вшанувати загиблого Кобі Браянта статуєю в Національному саду американських героїв

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами оголосив, що легендарний баскетболіст Кобі Браянт, який трагічно загинув в авіакатастрофі, буде удостоєний статуї в Національному саду американських героїв.

Про це пише Sports Illustrated. Деталі додає Feadeway World.

"Згідно з указом, який я підписав минулого місяця, це буде новий прекрасний відкритий парк статуй. Це буде парк статуй, це буде неймовірно. Зараз ми вибираємо остаточні місця, де він буде відкритий. Є кілька штатів, які дуже цього хочуть", – заявив він.

Кобі – єдиний баскетболіст, який потрапив до озвученого списку. Також зі спортсменів очільник Білого дому назвав боксера Мухамеда Алі та бейсболіста Джекі Робінсона.

"У саду будуть вшановані неймовірні жінки, такі як Гаррієт Табмен (активістка – і далі в дужках прим.), Роза Паркс (борчиня за права), Біллі Холідей (джазова вокалістка), Арета Франклін (співачка) і Коретта Скотт Кінг (активістка). Ми створимо деякі з найкрасивіших творів мистецтва у формі статуї для чоловіків, таких як Фредерік Дуглас (письменник), Букер Т. Вашингтон (оратор), Джекі Робінсон, Мартін Лютер Кінг-молодший (проповідник), Мухаммед Алі, і покійний Кобі Браянт! Люди люблять Кобі Браянта", – додав Трамп.

President Trump announces the National Garden of American Heroes will have the following statues of African American icons:



- Harriet Tubman

- Rosa Parks

- Billie Holiday

- Aretha Franklin

- Coretta Scott King

- Frederick Douglass

- Jackie Robinson

- Martin Luther King Jr.

-… pic.twitter.com/DE0W7wuv8n — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 20, 2025

Раніше цього місяця президент Трамп підписав указ щодо планів будівництва "Національного саду американських героїв". Проэкт покликаний символізувати американську гордість і досягнення, вшановуючи деякі з найбільших символів країни.

Легенда Лейкерс загинув після трагічної аварії гелікоптера в Південній Каліфорнії в 2020 році. Він і його донька Джіанна були серед дев'яти жертв смертельної катастрофи, і весь спортивний світ оплакував цю подію.

Кобі грав за "фіолетово-золотих" із 1996 до 2016 року. За цей час він разом із Лейкерс 5 разів ставав чемпіоном НБА.

Нагадаємо, раніше легенда світового хокею Домінік Гашек заявив, що Трамп зараз робить усе, щоб Україна втратила свої території.