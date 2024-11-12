Головний тренер збірної України анонсував свій відхід із команди

Головний тренер олімпійської збірної України з боксу Дмитро Сосновський заявив, що залишить свою посаду після завершення контракту.

Цитує наставника Спорт 24.

"У мене контракт закінчується 31 грудня цього року. Головним тренером збірної я вже не буду і, відповідно, не працюватиму з командою. Гадаю, прийшов час. Є багато як молодих і перспективних, так і досвідчених тренерів. А я своє відпрацював.

У мене була домовленість з керівництвом федерації, коли її головою був Кирило Шевченко: я ще рік працюю, а коли угода спливає, то все, йду. Звичайно, були цілі. Конкретно боксери мали принести країні золоту медаль. Я із завданням впорався.

Робота на посаді головного тренера збірної вимагає багато сил, здоров’я, має бути багато бажання. Це дуже серйозна робота. А я вже старший чоловік, мені складно їздити, літати, працювати", – сказав Сосновський.