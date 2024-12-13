Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Він має приховану силу: Девіс – про Берінчика

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 11:21
Він має приховану силу: Девіс – про Берінчика
Кішон Девіс і Густаво Лемос
Top Rank

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) виділив сильні сторони українського чемпіона WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО).

Цитує боксера ESPN.

"Я відчуваю, що найсильніша риса Берінчика – це робота ніг. У нього відмінна робота ніг. Він постійно рухається, а в рухому мішень складно влучити.

Відчуваю, що Берінчик має приховану силу, потужність, але мені здається, що люди недооцінюють його IQ. Я дійсно відчуваю, що він йде туди, думає про те, що він збирається робити далі, і виконує це", – сказав Девіс.

Напередодні стало відомо, що боксери близькі до угоди про бій.

Нагадаємо, Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

Денис Берінчик Кейшон Девіс

Денис Берінчик

Берінчик близький до угоди про бій з Девісом
Сенченко: Якщо Хижняк буде з К2, то завдання буде приблизно як в Усика
Це головний план: Гірн хоче влаштувати для свого боксера бій з Берінчиком
Красюк спростував бій Берінчика проти Ноукса
Девіс оголосив про майбутній бій з Берінчиком

Останні новини