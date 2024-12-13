Він має приховану силу: Девіс – про Берінчика

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) виділив сильні сторони українського чемпіона WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО).

Цитує боксера ESPN.

"Я відчуваю, що найсильніша риса Берінчика – це робота ніг. У нього відмінна робота ніг. Він постійно рухається, а в рухому мішень складно влучити.

Відчуваю, що Берінчик має приховану силу, потужність, але мені здається, що люди недооцінюють його IQ. Я дійсно відчуваю, що він йде туди, думає про те, що він збирається робити далі, і виконує це", – сказав Девіс.