Берінчик близький до угоди про бій з Девісом
Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) може провести бій з американцем Кейшоном Девісом (11-0, 7 KO).
Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер.
Наразі сторони близькі до завершення угоди про поєдинок, який може відбутися 14 лютого в Нью-Йорку в "Медісон-сквер-гарден".
Для американця це буде перший титульний бій.
Нагадаємо, Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.
Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).