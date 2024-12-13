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Берінчик близький до угоди про бій з Девісом

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 10:45
Берінчик близький до угоди про бій з Девісом

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) може провести бій з американцем Кейшоном Девісом (11-0, 7 KO).

Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер.

Наразі сторони близькі до завершення угоди про поєдинок, який може відбутися 14 лютого в Нью-Йорку в "Медісон-сквер-гарден".

Для американця це буде перший титульний бій.

Нагадаємо, Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

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Денис Берінчик

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