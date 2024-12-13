Берінчик близький до угоди про бій з Девісом

Український чемпіон світу WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) може провести бій з американцем Кейшоном Девісом (11-0, 7 KO).

Про це повідомив журналіст Майк Коппінджер.

Наразі сторони близькі до завершення угоди про поєдинок, який може відбутися 14 лютого в Нью-Йорку в "Медісон-сквер-гарден".

Для американця це буде перший титульний бій.

Denys Berinchyk and Keyshawn Davis are finalizing a deal for a WBO lightweight title fight Feb. 14 at New York's Theater at Madison Square Garden, sources told ESPN. Fight will headline Top Rank Boxing on ESPN on a Valentine’s Day Friday evening. First title fight for Keyshawn. pic.twitter.com/DZ6SK19VrV — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) December 12, 2024

Нагадаємо, Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).