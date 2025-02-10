Бронзовий призер Олімпіади дав прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Британський боксер Девід Прайс (25-6, 20 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зуміє захистити титул чемпіона світу за версією IBF проти Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

Про це він сказав у коментарі для Boxing UK.

"Це відмінний бій. Я думаю, що Дюбуа переможе в пізніх раундах. Він занадто сильний і агресивний для Паркера. Але Джозеф дуже добре боксує під керівництвом Енді Лі, він здобув кілька хороших перемог, у тому числі над Деонтеєм Уайлдером і Чжаном Чжилеєм. Так що Джозеф Паркер дійсно на ходу, але Дюбуа йде на більш потужному ходу. Тому в їхньому поєдинку я оберу Дюбуа", – сказав Прайс.

Прайс в аматорах вигравав чемпіонат Європи. На Іграх-2008 ставав бронзовим призером.

Зазначимо, що переможець цього поєдинку буде вважатися головним претендентом на бій з Олександром Усиком, оскільки на кону стоятиме титул IBF, якого не вистачає українцю, щоб знову стати абсолютом.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа переможе Паркера.