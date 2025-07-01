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Дерев'янченко виявився легшим за Рамоса перед боєм

Олександр Булава — 1 липня 2025, 16:23
Дерев'янченко виявився легшим за Рамоса перед боєм
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Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) та 38-річний американець Джеремі Рамос (14-15, 4 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.

Результати зважування:

Сергій Деревʼянченко – 75,7 кг

Джеремі Рамос – 75,9 кг

Поєдинок, який буде розрахований на 8 раундів, відбудеться в Нешвілі.

Нагадаємо, свій попередній бій українець провів у ніч з 17 на 18 серпня. 39-річний українець поступився Крістіану Мбіллі, але попри тяжку травму, він пройшов усю дистанцію.

Після поєдинку він переніс операцію на біцепсі.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

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