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Дерев'янченко повертається в ринг: відома дата наступного бою та суперник

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 12:35
Дерев'янченко повертається в ринг: відома дата наступного бою та суперник
Сергій Дерев'янченко
Getty Images

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) свій наступний бій проведе 1-го липня 2025 року.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Суперником 39-річного українця стане 38-річний американський боксер Джеремі Рамос (14-15, 4 КО). Поєдинок, який буде розрахований на 8 раундів, відбудеться в Нешвілі.

Нагадаємо, свій попередній бій українець провів у ніч з 17 на 18 серпня. 39-річний українець поступився Крістіану Мбіллі, але попри тяжку травму, він пройшов усю дистанцію.

Після поєдинку він переніс операцію на біцепсі.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

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