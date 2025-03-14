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Дерев'янченко анонсував свій наступний бій

Олександр Булава — 14 березня 2025, 20:18
Дерев'янченко анонсував свій наступний бій
Сергій Дерев'янченко
Getty Images

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) заявив, що незабаром повернеться на ринг.

Цитує бійця Sport.ua.

"Ми плануємо провести бій десь у квітні-травні. Я думаю він відбудеться у США.

Суперник? Ні, про суперника інформації немає. Може бути такий бій, як тут кажуть "easy fight", щоб закрити поразку. Тим більше я після операції, тому на серйозного суперника чекати не варто", – розповів Дерев'янченко.

Нагадаємо, свій попередній бій українець провів у ніч з 17 на 18 серпня. 39-річний українець поступився Крістіану Мбіллі, але попри тяжку травму, він пройшов усю дистанцію.

Після поєдинку він переніс операцію на біцепсі.

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

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