Дерев'янченко анонсував свій наступний бій
Сергій Дерев'янченко
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Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) заявив, що незабаром повернеться на ринг.
Цитує бійця Sport.ua.
"Ми плануємо провести бій десь у квітні-травні. Я думаю він відбудеться у США.
Суперник? Ні, про суперника інформації немає. Може бути такий бій, як тут кажуть "easy fight", щоб закрити поразку. Тим більше я після операції, тому на серйозного суперника чекати не варто", – розповів Дерев'янченко.
Нагадаємо, свій попередній бій українець провів у ніч з 17 на 18 серпня. 39-річний українець поступився Крістіану Мбіллі, але попри тяжку травму, він пройшов усю дистанцію.
Після поєдинку він переніс операцію на біцепсі.