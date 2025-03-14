Дерев'янченко анонсував свій наступний бій

Український боксер другої середньої ваги Сергій Деревʼянченко (15-6, 10 KO) заявив, що незабаром повернеться на ринг.

Цитує бійця Sport.ua.

"Ми плануємо провести бій десь у квітні-травні. Я думаю він відбудеться у США.

Суперник? Ні, про суперника інформації немає. Може бути такий бій, як тут кажуть "easy fight", щоб закрити поразку. Тим більше я після операції, тому на серйозного суперника чекати не варто", – розповів Дерев'янченко.