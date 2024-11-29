Чісора: Я хотів би, щоб Ф'юрі переміг Усика

Британський боксер Дерек Чісора (35-13, 23 КО) зізнався, що хотів би, щоб Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) переміг Олександра Усика (22-0, 14 КО), але не вважає свого земляка фаворитом реваншу.

Слова Чісори цитує BoxingNews24.

"Спаринг-партнери Тайсона в захваті від нього і стримуватимуть свої удари під час спарингів. Я бачу, що Олександр зробить усе зовсім інакше. Я думаю, Олександр швидко почне і закінчить так само швидко. Тепер він знає, що може приголомшити Ф'юрі, тому він вийде і спробує зробити саме це. Він же весь час каже, що не дасть йому спокою. Я дуже хотів би, щоб Тайсон переміг, але зараз його шанси не виглядають здорово", – підсумував британець.

Дерек тричі за кар'єру бився проти Ф'юрі: поразка в 2011 (UD 12), поразка в 2014 (кут Чісори зупинив бій на початку 10 раунду), поразка в 2022 (ТКО 10). Британець виходив на ринг і проти Усика. У 2020 році він поступився одноголосним рішенням суддів.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.