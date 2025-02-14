Денис Берінчик – Кейшон Девіс: сподівання на чергову сенсацію

У ніч з 14 на 15 лютого за Києвом в Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку відбудеться великий вечір боксу під егідою Top Rank, головною подією якого стане двобій українця Дениса Берінчика та американця Кейшона Девіса.

Наш земляк вперше захищатиме чемпіонський пояс WBO в легкій вазі, який здобув роздільним рішенням суддів 18 травня минулого року в поєдинку проти мексиканця Емануеля Наваррете.

Зустрічаються бійці, різниця у віці яких складає одинадцять років. Денис отримав гарний шанс наприкінці кар'єри стати чемпіоном у професіоналах і сповна ним скористався. Кейшона ж виводять на чемпіонський рівень у самий розпал його спортивних можливостей.

Промоутери вбачають в цьому хлопцеві значний потенціал стати зіркою легкого дивізіону, де є немало класних опонентів, з якими можна влаштовувати бої, що будуть привертати увагу публіки.



Денис Берінчик Кейшон Девіс Вік 36 25 Зріст, см 170 175 Розмах рук, см 173 178 Стійка ортодокс ортодокс Професійний рекорд 19-0 12-0 Нокаути 9 (47.4%) 8 (66.7%)

Букмекерські прогнози знову невтішні для Берінчика

Як і в минулому двобої проти Наваррете, Денис є андердогом у букмекерів. Коефіцієнти на його перемогу знаходяться на рівні від 4.00 до 4.85. Натомість на американця вийде поставити за 1.23-1.27. Але згадаємо і про те, що проти мексиканського нокаутера букмекерські котирування були ще менш компліментарними щодо Берінчика.

Кейшон погрожує нокаутувати українця вже в першому раунді. Букмекери чомусь не дослухаються до його бравади і схиляються до того, що бій триватиме повну дистанцію. Коефіцієнт на те, що поєдинок триватиме встановлену кількість раундів, складає 1.44. На будь-чию дострокову перемогу можна поставити за 2.65.

Top Rank

Найімовірнішим підсумком, на думку букмекерів, є перемога Девіса за очками (рішенням суддів) – 1.80, одностайним рішенням – 2.25. Для Берінчика відповідні коефіцієнти складають 7.50 та 9.00. Дострокова перемога американця у будь-який спосіб оцінюється у 2.80, українця – 16.00.

Зрозуміло, що експерти чекають доволі передбачуваної перемоги Кейшона, для якого чемпіонський титул WBO стане логічним кроком у розвитку зіркової кар'єри. Далі очікуються потужні двобої із зірковими опонентами, а з Денисом йому пощастило, адже вийде без проблем забрати пояс у "пенсіонера". Та чи буде все так просто?

Що протиставить українець нахабному претенденту

Перед поєдинком з Наваррете Берінчик наголошував на тому, що його перевагою є тривалий і якісний аматорський досвід. Як на мене, і в тому випадку таке ствердження було суперечливим, а тепер цього супернику і не закинеш. Кейшон, як і Денис, срібний призер чемпіонату світу та Олімпіади.

Наваррете – жорсткий нокаутер, але все ж таки він підіймався до легкої ваги через три категорії, починав з другої найлегшої. Тобто, за природними даними Берінчик мав певну перевагу, хоча в ринзі це не відчувалося, адже бійці були одного зросту, а в Емануеля ще й "мавпячий коефіцієнт" покраще. Тепер же Денис виходить проти вищого супротивника, який з самого початку, як і він сам, ще в аматорах бився у вазі 63-64 кг.

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Підходимо до передматчевого аналізу бою з Девісом через згадки про Наваррете з однієї простої причини: у Берінчика не було більше супротивників такого рівня. І це теж великий недолік. "Броварська" кар'єра українця аж занадто затягнулася. І от лише в середині четвертого десятка він виходить на топрівень, вже замислюючись над заслуженою пенсією.

Що сподобалося в торішньому двобої з мексиканцем, то це активний і розумний рух нашого боксера. Він реально дезорієнтував опонента, іноді вискакуючи буквально з-за спини. Але вік дався взнаки ще торік і в завершальних раундах була помітна втома українця.

На оголошенні суддівських оцінок він стояв стомлений та зневірений. Остання третина бою була явно не за ним. Відверте здивування Дениса після оголошення його переможцем лише доводить, що він очікував іншого підсумку.

Однак ту перемогу він заслужив саме завдяки швидкості, нахабству, вмінню нанести несподіваний панч під будь-яким кутом. Подекуди Наваррете виглядав розгубленим. Але ж Девіс боксер зовсім іншого плану. Денис заявив, що Кейшон неадекватно оцінює майбутній поєдинок через те, що ще не зустрічався з такими бійцями, як Берінчик.

Це дійсно так, але сумнів викликає те, що той самий Берінчик зможе бути присутнім в рингу всі дванадцять раундів. З минулого травня він явно не помолодшав.

Щось виходить все в мінус українцеві. Але ж і минулого разу ми не були сповнені оптимізму. Тоді, в травні, Денис реально здивував. Не тим, що переміг. Той "спліт" міг так само лягти і в сторону мексиканця. Берінчик вразив готовністю працювати на високій інтенсивності і швидкості, не втрачаючи концентрації на цілі і не забуваючи про захист.

Так, під кінець бою він притомився, але ж вистояв! Ні, не вистояв, а допрацював до кінця, віднайшовши екстрарезерви. Саме на таку бійцівську волю українця та дисципліновану функціональну підготовку до двобою сподіватимемося і в ніч на суботу.

На чому базується самовпевненість Девіса

Невтямки, чому у нахабного патякала, язикатого провокатора та людини, що втратила пояси через куріння марихуани, прізвисько "The Businessman". Але все стає зрозумілим після гонгу, що відкриває перший раунд поєдинку. Девіс не дуркує з опонентом, поки не відчує повне домінування. Він максимально сконцентрований декілька перші трихвилинки, поки намагається "розкусити" супротивника, знайти ключики до оборони того.

Top Rank

Берінчик правий, коли каже що Кейшон ще не бився з такими бійцями, як він. Більш-менш серйозна опозиція почалася минулого року. На початку лютого "Бізнесмен" зустрівся з пуерториканцем Хосе Педрасою, який ставав срібним призером чемпіонату світу в аматорах, а в профі носив чемпіонські пояси років десять тому. Далі, 6 липня Девіс перемагає мексиканця Мігеля Мадуено, а 8 листопада – аргентинця Густаво Лемоса.

Ці три бої варті аналізу, адже вони були водночас і схожими, й дуже різними. Педраса йшов на американця як носоріг, постійно рухаючись вперед, але викидаючи дуже мало ударів. Кейшон просто скористався зручною мішенню і накидав безліч точних пострілів, через що суддя був змушений зупинити бій у шостому раунді.

Мексиканець теж діяв першим номером, але домінував розумніше, намагався затиснути Девіса, пресингував і бив. Саме в цьому поєдинку, нехай і без нокауту, "Бізнесмен" показав свою майстерність. Він надзвичайно вдало відпрацьовує по корпусу опонентів, навіть знаходячись у постійному русі назад. Ба більше, всі три двобої показали, що йому комфортно ловити супротивників на контратаках.

Густаво Лемос безпідставно сподівався на свій потужний удар, постійно викидаючи праву руку і слідуючи за нею всім тілом. Вже в першому раунді він відхопив декілька потужних контрударів в корпус і голову. Швидке нокаутуюче завершення залишилося справою техніки.

В інтерв'ю перед боєм з Денисом Кейшон постійно погрожує нокаутом вже на старті поєдинку. "Не вірю, що він витримає мої удари", – заявляє він про Берінчика.

Та чи перетвориться українець на таку ж зручну мішень, як попередні три опонента американця? Ні, вони ні в якому випадку не були мішками, але діяли як доволі прямолінійні агресори в так званому "мексиканському" стилі. І з 12 проведених професійних поєдинків більшість опозиції у Кейшона стилістично була саме такою.

Top Rank

Тому повіримо не нахабним погрозам боксера, а більш зваженим словам його тренера. Браян Макінтайр спрогнозував, що перші раунди будуть складними для його підопічного. Треба буде зрозуміти супротивника, підлаштуватися під нього і віднайти власний ритм. Коли ж цей ритм опанований, залишається лише музика бою, насолода від власного руху.

"А далі – шах і мат", – переконує тренер американця. До речі, в одному з передматчевих інтерв'ю Денис теж порівняв майбутній двобій з шахами: переможе той, хто обіграє супротивника ментально.

Прогноз від Чемпіона: очікуванні тривожні, але є надія на бійцівський дух українця

Як і в поєдинку проти Наваррете не будемо робити прогнози за букмекерськими коефіцієнтами. Денис буде андердогом, нехай і в статусі чемпіона. З огляду на обставини, це плюс, хоча сподіватися на те, що в таборі американця є недооцінка суперника, не варто. У ринзі він дійсно "бізнесмен", який залишає свої епатажні заяви та вибрики за канатами.

Важливо не дати Девісу шансу прицільно працювати по корпусу. В нього це дуже вдало виходить навіть з нижчими за зростом боксерами. Отже, Берінчик знову має зробити ставку на активний рух, постійну роботу на ногах. Застоюватись перед Кейшоном не можна ні в якому разі. І тут постає головне питання щодо тренувального табору українця. Вже протягом підготовки відбулася зміна тренера.

Команда Дениса Берінчика Top Rank та K2 Promotions

Єгор Голуб, за словами Дениса, був змушений повернутися до Києва через сімейні обставини. Відповідальність за підготовку чемпіона переклали на Станіслава Григорука. Питань щодо кваліфікації і досвідченості цього спеціаліста немає. Але ми розуміємо, наскільки важливий в профі-боксі тандем боєць-тренер, особливо якщо співпраця триває роками. Побачимо, наскільки функціональна готовність Берінчика буде на рівні того виклику, що очікує його в ніч на суботу.

А відпрацювати у високому темпі, можливо, доведеться всі 12 раундів. Зупинитися перед Девісом – означає програти. Сподіватимемося, що Денису вистачить палива на повну дистанцію. Хай там як, ці бої є справжньою прикрасою кар'єри українця.

Незалежно від суботнього результату Берінчик вже став ще одним чемпіоном в історії українського профі-боксу. І як відверта людина, і як патріот наш атлет викликає велику повагу. То ж просто вболіваємо за нього, не пошкодувавши безсонної ночі. Нагадаємо, що подивитися двобій в прямому ефірі можна на сервісі MEGOGO.