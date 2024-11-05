Дюбуа озвучив власні плани на найближче майбутнє

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) розповів, що хоче отримати великий бій.

Про це він заявив у коментарі для Boxing King Media.

"Я б хотів великий бій. Хто хоче, той може отримати його. Він може його отримати.

Я планую повернутися до тренувань найближчим часом і стати кращим, щоб битися з тими, кого захочуть кинути на бій зі мною, щоб боротися за мій пояс. Але я хочу здобути усі інші пояси і стати абсолютним чемпіоном", – сказав Дюбуа.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.