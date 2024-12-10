Чжилей оцінив майбутнє Вайлдера

Китайський боксер Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) вважає, що зарано говорити про завершення кар'єри ексчемпіона світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО).

Цитує Чжилея Seconds Out.

"Я вважаю, що поспішно говорити про те, що він уже повинен назавжди піти з боксу. Тому що з моменту його останнього бою пройшло лише півроку. Я думаю, що він все ще відновлюється. Що б з ним не сталося, я бажаю йому всього найкращого. Незалежно від того, битиметься він чи ні, я просто сподіваюся на краще для нього", – заявив Чжилей.

Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Нещодавно Деонтей пояснив поразки травмою руки про яку дізнався нещодавно.