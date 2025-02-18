Це те, що потрібно боксу: Чжилей – про бій з Кабаєлом

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) оцінив майбутній бій проти німця Агіта Кабаєла (25-0, 17 КО) за титул тимчасового чемпіона WBC.

Цитує Чжана Boxing News 24/7.

"Це те, що потрібно боксу. Двоє міцних хлопців б'ються один з одним. Один піднімається, інший падає, і ми побачимо, що станеться. Ось чого я хочу – завжди приймати важкі виклики

Інколи мені справді шкода. Я не хочу завдавати шкоди чийомусь здоров'ю та добробуту, але ми в цьому жорсткому бізнесі, ми в цьому спорті, щоб показати найвищу повагу, викладаючись на максимум", – розповів Чжан.