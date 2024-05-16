Чухаджян переважив Скарфа напередодні бою

Відбулась процедура зважування між українським боксером Кареном Чухаджяном (23-2, 13 КО) та англійцем Гаррі Скарффом (13-2, 3 КО) напередодні бою за статус обов’язкового претендента на титул чемпіона IBF у напівсередній вазі.

Вага українця склала 66,6 кг, тоді як його суперник показав 66,2 кг.

Ліміт напівсередньої ваги становить 66,7 кг.

Нагадаємо, бій відбудеться 17 травня в німецькому Гамбурзі. Переможець очолить рейтинг напівсередньої ваги IBF та отримає право на титульний поєдинок з чинним чемпіоном дивізіону Джароном Еннісом.