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Ми знищимо тебе: Чухаджян та Скарфф провели першу битву поглядів

Игорь Чернявский — 14 травня, 15:55
Ми знищимо тебе: Чухаджян та Скарфф провели першу битву поглядів

Український боксер Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) та англієць Гаррі Скарф (13-2, 3 КО) провели першу битву поглядів перед боєм за статус обов’язкового претендента на титул чемпіона IBF у напівсередній вазі.

Протягом усього фейс-офу Гаррі щось казав Карену, а той у відповідь посміхався. Один із членів команди українця пообіцяв знищити Скарффа.

Нагадаємо, бій відбудеться 17 травня в німецькому Гамбурзі. Переможець очолить рейтинг напівсередньої ваги IBF та отримає право на титульний поєдинок з чинним чемпіоном дивізіону Джароном Еннісом.

Бокс Карен Чухаджян

Карен Чухаджян

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