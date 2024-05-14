Ми знищимо тебе: Чухаджян та Скарфф провели першу битву поглядів

Український боксер Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) та англієць Гаррі Скарф (13-2, 3 КО) провели першу битву поглядів перед боєм за статус обов’язкового претендента на титул чемпіона IBF у напівсередній вазі.

Протягом усього фейс-офу Гаррі щось казав Карену, а той у відповідь посміхався. Один із членів команди українця пообіцяв знищити Скарффа.

Нагадаємо, бій відбудеться 17 травня в німецькому Гамбурзі. Переможець очолить рейтинг напівсередньої ваги IBF та отримає право на титульний поєдинок з чинним чемпіоном дивізіону Джароном Еннісом.