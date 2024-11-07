Я шокую світ: Чухаджян – про бій з Еннісом
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) налаштований виграти бій у чемпіона IBF Джарона Енніса (32-0, 29 КО).
Цитує боксера Matchroom Boxing.
"Я виграю цей бій. Я збираюся показати всім, що це не помилка і не жарт. Він досі крутий, він чемпіон, швидкий та сильний. Єдине, що змінилося – це я.
Мені є що доводити. Я збираюся шокувати світ", - сказав Чухаджян.
Нагадаємо, бій відбудеться 9 листопада у Філадельфії.
Зазначимо, що перший поєдинок боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.