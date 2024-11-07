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Я шокую світ: Чухаджян – про бій з Еннісом

Олександр Булава — 7 листопада 2024, 16:07
Я шокую світ: Чухаджян – про бій з Еннісом

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) налаштований виграти бій у чемпіона IBF Джарона Енніса (32-0, 29 КО).

Цитує боксера Matchroom Boxing.

"Я виграю цей бій. Я збираюся показати всім, що це не помилка і не жарт. Він досі крутий, він чемпіон, швидкий та сильний. Єдине, що змінилося – це я.

Мені є що доводити. Я збираюся шокувати світ", - сказав Чухаджян.

Нагадаємо, бій відбудеться 9 листопада у Філадельфії.

Зазначимо, що перший поєдинок боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Карен Чухаджян Джарон Енніс

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