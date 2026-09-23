Розкрито причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка

Після розслідування, яке тривало понад місяць, стала відома причина смерті Гайден Пенеттьєрі.

Про це повідомляє CNN.

Офіс коронера округу Грінвілл підтвердив робочу версію слідства. Колишня наречена Володимира Кличка (64-5, 53 КО) померла внаслідок токсичної дії поєднання кількох рецептурних препаратів, які прийняла.

Експертиза виявила в організмі 36-річної зірки фентаніл і 4-ANPP (сполука, присутність якої вказує на виготовлення фентанілу в нелегальній лабораторії), потужний транквілізатор Алпразолам, рецептурний міорелаксант Метокарбамол і нейролептик Кветіапін. Її смерть офіційно визнано нещасним випадком.

Нагадаємо, що Гайден і Володимир Кличко виховували доньку Каю, яка народилася у 2014 році. Життя акторки обірвалось 16 серпня.