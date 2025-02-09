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Не Усик: фанати обрали Чісорі наступного опонента на ювілейний бій

Богдан Войченко, Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 09:49
Не Усик: фанати обрали Чісорі наступного опонента на ювілейний бій
instagram.com/derekwarchisora/

Британський боксер Дерек Чісора після перемоги над шведом Отто Валіном попросив фанатів обрати йому наступного опонента.

Ветеран боксу шукає собі суперника під ювілейний 50-й бій, тому звернувся до натовпу, щоб той обрав для нього наступну "жертву".

Команда Чісори піднімала фотографії різних боксерів, серед яких був і український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, проте глядачі зробили вибір на користь британця Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 41-річний боксер постійно тиснув на суперника, викидуючи потужні кроси та удари через руки. Два нокдауни можна переглянути в огляді бою Дерек Чісора – Отто Валлін.

Бокс Ентоні Джошуа Олександр Усик Дерек Чісора Отто Валлін

Дерек Чісора

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