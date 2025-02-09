Не Усик: фанати обрали Чісорі наступного опонента на ювілейний бій

Британський боксер Дерек Чісора після перемоги над шведом Отто Валіном попросив фанатів обрати йому наступного опонента.

Ветеран боксу шукає собі суперника під ювілейний 50-й бій, тому звернувся до натовпу, щоб той обрав для нього наступну "жертву".

Команда Чісори піднімала фотографії різних боксерів, серед яких був і український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, проте глядачі зробили вибір на користь британця Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, 41-річний боксер постійно тиснув на суперника, викидуючи потужні кроси та удари через руки. Два нокдауни можна переглянути в огляді бою Дерек Чісора – Отто Валлін.