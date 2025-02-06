Чісора: В африканських країнах не відбувається нічого, окрім корупції
Дерек Чісора
Британський боксер Дерек Чісора оцінив можливість проведення поєдинку із Ділліаном Вайтом в одній з африканських країн.
Спортсмен поспілкувався із The Ring.
"Африка – чудовий материк, там неймовірні їжа та природа. Проте там дуже багато корупції. Там взагалі нічого не відбувається, окрім неї.
Дуже складно буде зробити бій в Африці. Мало хто з місцевих вболівальників зможе купити собі квиток", – вважає Чісора.
Нагадаємо, британець свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів.
Раніше Дерек розповів, коли завершить професійну кар'єру.