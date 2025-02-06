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Чісора: В африканських країнах не відбувається нічого, окрім корупції

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 14:14
Чісора: В африканських країнах не відбувається нічого, окрім корупції
Дерек Чісора
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Британський боксер Дерек Чісора оцінив можливість проведення поєдинку із Ділліаном Вайтом в одній з африканських країн.

Спортсмен поспілкувався із The Ring.

"Африка – чудовий материк, там неймовірні їжа та природа. Проте там дуже багато корупції. Там взагалі нічого не відбувається, окрім неї.

Дуже складно буде зробити бій в Африці. Мало хто з місцевих вболівальників зможе купити собі квиток", – вважає Чісора.

Нагадаємо, британець свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів.

Раніше Дерек розповів, коли завершить професійну кар'єру.

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