Чемпіон Бокс

Батько Ф'юрі впевнено назвав переможця бою Чісора – Вайлдер

Денис Іваненко — 26 березня 2026, 07:26
Джон Ф'юрі
Джон Ф'юрі поділився прогнозом на бій зіркових ветеранів хевівейту Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) та Дерека Чісори (36-13, 23 КО).

Його слова передає Playbook Boxing.

Батько "Циганського короля" вважає, що британець має більше шансів перемогти. Ба більше, він упевнений у такому результаті та готовий на це навіть поставити гроші.

"Вайлдер уже не рухається. Я прямо зараз готовий посперечатися на 10 тисяч, що старий Чісора просто пройде Вайлдера з високо піднятими руками – і на цьому все закінчиться", – сказав Ф'юрі-старший.

Зазначимо, що для обох боксерів це буде ювілейний 50-й бій на профі-рингу. Вони його проведуть 4 квітня в Лондоні, після чого Дерек Чісора повісить рукавички на цвях.

Раніше Деонтей Вайлдер розповів, як завершиться майбутня битва. Він заявив, що після неї поїде із британським боксером у паб.

