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Чісора переважив Валліна напередодні бою

Олександр Булава — 7 лютого 2025, 16:46
Дерек Чісора та Отто Валлін провели церемонію зважування
Дерек Чісора та Отто Валлін
Getty Images

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Чісора майже на 10 кг переважив свого суперника.

Результати зважування

  • Дерек Чісора – 117,7 кг
  • Отто Валлін – 108,5 кг

Бій відбудеться 8 лютого у Манчестері.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Дерек Чісора Отто Валлін

Дерек Чісора

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