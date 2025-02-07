Чісора переважив Валліна напередодні бою

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) та шведський боксер Отто Валлін (27-2, 15 КО) провели традиційну церемонію зважування напередодні поєдинку.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Чісора майже на 10 кг переважив свого суперника.

Результати зважування

Дерек Чісора – 117,7 кг

Отто Валлін – 108,5 кг

Бій відбудеться 8 лютого у Манчестері.

Нагадаємо, Чісора свій останній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.