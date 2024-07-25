Чісора та Джойс провели битву поглядів напередодні поєдинку
— 25 липня, 20:36
Британські надважковаговики Джо Джойс та Дерек Чісора провели дуель поглядів перед боєм.
Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні на арені O2. 12-раундовий поєдинок Джойса та Чісори очолить вечір боксу від Queensberry Promotions.
Трансляція в Україні буде доступна на Київстар ТБ.
Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.
Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).