Чісора та Джойс провели битву поглядів напередодні поєдинку

Британські надважковаговики Джо Джойс та Дерек Чісора провели дуель поглядів перед боєм.

Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні на арені O2. 12-раундовий поєдинок Джойса та Чісори очолить вечір боксу від Queensberry Promotions.

Трансляція в Україні буде доступна на Київстар ТБ.

Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.

Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).