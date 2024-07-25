Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чісора та Джойс провели битву поглядів напередодні поєдинку

— 25 липня, 20:36
Чісора та Джойс провели битву поглядів напередодні поєдинку

Британські надважковаговики Джо Джойс та Дерек Чісора провели дуель поглядів перед боєм.

Двобій відбудеться 27 липня у Лондоні на арені O2. 12-раундовий поєдинок Джойса та Чісори очолить вечір боксу від Queensberry Promotions.

Трансляція в Україні буде доступна на Київстар ТБ.

Нагадаємо, Дерек останній бій провів у серпні минулого року, в якому переміг Джеральда Вашингтона одноголосним рішенням суддів.

Джойс, після двох поразок від китайця Чжана Чжилея, у березні технічним нокаутом здолав Кеша Алі (21-3, 12 KO).

Бокс Джойс Дерек Чісора Джо Джойс

Дерек Чісора

Чісора: Поки ми добре проводимо час, інші люди вмирають, їх бомблять та вбивають
Чісора сказав, коли закінчить кар'єру
Визначився транслятор поєдинку Чісора — Джойс
Гірн: Чісора матиме шанси у поєдинку проти Джойса
Паркер спрогнозував результат бою Джойс — Чісора

Останні новини