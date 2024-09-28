Чісора: У мене таке відчуття, що після реваншу проти Ф'юрі Усик завершить кар'єру

Британський надважковаговик Дерек Чісора вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) після реваншу проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) завершить професійну кар'єру.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

"Усик не б'ється, щоб купити Lamborghini. Ні, він б'ється за українців. Просто важко здолати такого хлопця. У мене таке відчуття, що після реваншу з Ф'юрі він завершить кар'єру. Бо в чому сенс? Ти побив усіх у своїй вазі, який сенс? Він піде непереможним. Скільки у нас є подібних чемпіонів?", – сказав Чісора.

Напередодні британець поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі. Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа – Дюбуа.