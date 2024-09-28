Він може його зупинити: Чісора спрогнозував результат бою Усик – Ф'юрі
Британський надважковаговик Дерек Чісора вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) не зможе нічого протиставити чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександру Усику (22-0, 14 КО) в реванші.
"Треба віддати належне Усику. Він переміг мене, двічі Ей Джея, Даніеля Дюбуа та Ф'юрі. Він побив усіх британських хлопців.
Усик багато рухається, і він дуже підтягнутий. Коли вони рекламували другий бій з Джошуа, він приїхав до Лондона, пішов в олімпійський басейн і плавав шість годин без зупинки.
Де він перемагає вас, так це фітнес. Коли настає шостий раунд, ти думаєш, що настав раунд 10. Ти повинен бути у формі, а він продовжує викидати удари й рухатися", – сказав Чісора.
На думку Чісори, Усик і цього разу вийде переможцем реваншу з Ф'юрі.
"Так, 100% (Усик знову переможе). Цього разу я не здивуюся, якщо він не зупинить Тайсона", – заявив Чісора.
Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.