Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Російські шахеди пошкодили дачу Ломаченка

Олександр Булава — 14 вересня, 17:58
Російські шахеди пошкодили дачу Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Через атаку російських безпілотників постраждав дачний будинок українського чемпіона ІBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це повідомляє Бессарабія INFORM.

Під час ворожої атаки дронами у місті Вилкове Ізмаїльського району були пошкоджені вікна та двері дачі 36-річного боксера, без подальшого загоряння. За інформацією джерела, дана будівля вже не вперше зазнає ушкоджень через російські атаки.

Зазначається, що будинок Ломаченко придбав у місцевих рибалок декілька років тому.

Фото: bessarabiainform.com

Фото: bessarabiainform.com

Нагадаємо, у серпні Ломаченко засудив заборону в Україні діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Бокс боксер Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Стало відомо, хто зробив релігійну “прошивку” Ломаченку
Усик: Не можу нічого говорити за Ломаченка
Безбожники думають, що перемогли: Ломаченко відреагував на прийняття законопроєкту про заборону УПЦ, насміхнувшись над українською мовою
Не розуміють наслідків: Ломаченко — про заборону УПЦ
Лопес назвав переможця бою Ломаченко — Шакур

Останні новини