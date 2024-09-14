Російські шахеди пошкодили дачу Ломаченка

Через атаку російських безпілотників постраждав дачний будинок українського чемпіона ІBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Про це повідомляє Бессарабія INFORM.

Під час ворожої атаки дронами у місті Вилкове Ізмаїльського району були пошкоджені вікна та двері дачі 36-річного боксера, без подальшого загоряння. За інформацією джерела, дана будівля вже не вперше зазнає ушкоджень через російські атаки.

Зазначається, що будинок Ломаченко придбав у місцевих рибалок декілька років тому.

Фото: bessarabiainform.com

Нагадаємо, у серпні Ломаченко засудив заборону в Україні діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).