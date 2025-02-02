Промоутер Усика прокоментував можливість поєдинку з Кличком
Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк прокоментував можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком.
Його слова наводить Talksport.
"Багато що буде залежати від результату бою між Паркером та Дюбуа. Звісно, ми чули у ЗМІ про те, що Володимир хоче стати старішим чемпіоном світу, але такі рішення не приймаються – це лише мрія.
Наразі це лише думка та шанс, який озвучив Туркі Аль аш-Шейх. Все залежатиме від переможця поєдинку Паркер – Дюбуа", – резюмував Красюк.
Зазначимо, що востаннє Кличко боксував у 2017 році, коли поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.
Нагадаємо, у грудні 2024 року Усик здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші та захистив свої титули.
Раніше промоутер українського чемпіона прокоментував можливість повернення Олександра у хевівейт.