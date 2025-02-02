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Промоутер Усика прокоментував можливість поєдинку з Кличком

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 10:32
Промоутер Усика оцінив шанси на проведення бою з Кличком
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк прокоментував можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком.

Його слова наводить Talksport.

"Багато що буде залежати від результату бою між Паркером та Дюбуа. Звісно, ми чули у ЗМІ про те, що Володимир хоче стати старішим чемпіоном світу, але такі рішення не приймаються – це лише мрія.

Наразі це лише думка та шанс, який озвучив Туркі Аль аш-Шейх. Все залежатиме від переможця поєдинку Паркер – Дюбуа", – резюмував Красюк.

Зазначимо, що востаннє Кличко боксував у 2017 році, коли поступився Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11 раунді.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Усик здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші та захистив свої титули.

Раніше промоутер українського чемпіона прокоментував можливість повернення Олександра у хевівейт.

Володимир Кличко Олександр Красюк Олександр Усик Туркі аль Аш-Шейх

Володимир Кличко

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