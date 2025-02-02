Промоутер Усика прокоментував можливість поєдинку з Кличком

Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк прокоментував можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком.

Його слова наводить Talksport.

"Багато що буде залежати від результату бою між Паркером та Дюбуа. Звісно, ми чули у ЗМІ про те, що Володимир хоче стати старішим чемпіоном світу, але такі рішення не приймаються – це лише мрія.

Наразі це лише думка та шанс, який озвучив Туркі Аль аш-Шейх. Все залежатиме від переможця поєдинку Паркер – Дюбуа", – резюмував Красюк.