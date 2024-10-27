Британський тренер розказав про силу удару Усика перед реваншем з Ф'юрі

Тренер Дейв Колдвелл заявив, що найкращі часи колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі вже пройшли. Після 16-річної професійної кар'єри британський боксер отримав занадто багато шкоди в боях. Також Дейв оцінив силу удару Олександра Усика.

Слова Колдвелла наводить портал Boxing News 24:

"Я вважаю, що найкращої версії Ф'юрі вже не буде. Причина – бої з Вайлдером. Його бив хлопець з потужним ударом. Третій бій з Вайлдером був абсолютно жорстоким. Після цього бою ніхто вже ніколи не буде колишнім. Тебе відправив у нокдаун Вайлдер. Тебе відправив у нокдаун Нганну, це дуже небезпечні удари.

Потім ми побачили те ж саме з Усиком. Усик б'є сильно. Я казав це ще в першій важкій вазі. Люди кажуть, що він не б'є сильно. Він б'є достатньо сильно, щоб завдати тобі шкоди. В першій важкій вазі у нього був хороший рекорд нокаутів. Якби він не бив сильно, ці великі бійці хевівейту його б переїхали".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.