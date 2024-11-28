Британський промоутер: Не бачу, як Ф'юрі зможе переграти Усика
Британський промоутер Бен Шалом вважає, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), хоча він буде підтримувати співвітчизника.
Його слова цитує DAZN.
"Я підтримую Тайсона Ф'юрі, як і в першому бою. Я хотів, щоб він переміг, тому що Тайсон британець, але я не бачу способу, як він може переграти Олександра Усика.
Усик доводив свій рівень знову і знову, але я не думаю, що ми бачили найкращу версію цього хлопця. Навіть якщо говорити про перший поєдинок проти Тайсона.
Немає сумнівів, що в реванші обидва хлопці будуть кращими, але з огляду на історію, я віддаю свою перевагу Усику, навіть незважаючи на те, що дуже хочу перемоги Ф'юрі", – сказав Шалом.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
Реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.