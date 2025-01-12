Це має статися цього року: Джошуа хоче провести бій з Ф'юрі

Ентоні Джошуа під час церемонії нагородження The Ring Awards 2024 висловив сподівання, що він все ж таки встигне зустрітися з Тайсоном Ф'юрі на одному рингу до свого завершення кар'єри.

Слова 35-річного британця наводить talkSPORT.

"Це бій, який я хочу побачити, тому що я фанат боксу. Коли я в спортзалі, всі мене питають про цей бій. У мене не так багато років попереду. Я хочу гучно вийти з гри і залишити по собі слід. Всі задають мені одне й те ж питання. Це залежить від мене, тому я кажу, що це має статися цього року. Я думаю, що ми можемо зробити так, щоб цей бій відбувся", – заявив Джошуа

І Джошуа, і Ф'юрі постраждали від Олександра Усика. Британські боксери по два рази кожен програли українському чемпіону, не зумівши відібрати в нього пояси.

У своєму останньою поєдинку Джошуа програв Даніелю Дюбуа. Ей Джей опинився у нокауті по ходу п'ятого раунду, програвши бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Нагадаємо, що за підсумками The Ring Awards 2024 Олександр Усик був визнаний боксером року, а його бій з Тайсоном Ф'юрі став подією року.