Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Це має статися цього року: Джошуа хоче провести бій з Ф'юрі

Олексій Погорелов — 12 січня 2025, 12:57
Це має статися цього року: Джошуа хоче провести бій з Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Instagram Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа під час церемонії нагородження The Ring Awards 2024 висловив сподівання, що він все ж таки встигне зустрітися з Тайсоном Ф'юрі на одному рингу до свого завершення кар'єри.

Слова 35-річного британця наводить talkSPORT.

"Це бій, який я хочу побачити, тому що я фанат боксу. Коли я в спортзалі, всі мене питають про цей бій. У мене не так багато років попереду. Я хочу гучно вийти з гри і залишити по собі слід.

Всі задають мені одне й те ж питання. Це залежить від мене, тому я кажу, що це має статися цього року. Я думаю, що ми можемо зробити так, щоб цей бій відбувся", – заявив Джошуа

Читайте також :
Чісора: Гадаю, що Джошуа нокаутує Ф'юрі

І Джошуа, і Ф'юрі постраждали від Олександра Усика. Британські боксери по два рази кожен програли українському чемпіону, не зумівши відібрати в нього пояси.

У своєму останньою поєдинку Джошуа програв Даніелю Дюбуа. Ей Джей опинився у нокауті по ходу п'ятого раунду, програвши бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Нагадаємо, що за підсумками The Ring Awards 2024 Олександр Усик був визнаний боксером року, а його бій з Тайсоном Ф'юрі став подією року.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа

Чісора: Гадаю, що Джошуа нокаутує Ф'юрі
Усик проти Дюбуа та бій Джошуа з Ф'юрі: Туркі – про найбажаніші поєдинки 2025 року
Відомий британський боксер вважає, шо Ф'юрі без особливих проблем здолає Джошуа
Гірн розповів коли Джошуа планує провести наступний бій
Потенційний суперник Усика: Я нокаутую Джошуа в першому раунді

Останні новини