Визначилися потенційні суперники Джошуа в наступному бої

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі з боксу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) може провести бій проти Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО) або з Чжаном Чжилеєм (27-2-1, 22 KO).

Про це повідомляє видання SkySports.

Напередодні британець заявив, що майже завершив переговори щодо наступного бою. Раніше стало відомо, що Джошуа може влаштувати британське дербі з Дюбуа, однак IBF запевнила ЗМІ, що не отримала запиту на санкціонування бою.

Нагадаємо, Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.